Inilabas ng technical working group ang isang joint memorandum circular na nagtatakda ng mga alituntunin para sa Executive Order No. 32 upang maging maayos at mabilis ang proseso ng permit sa pagtatayo ng mga telecommunication at internet infrastructure sa bansa.

Pinirmahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang EO 32 noong Hulyo 4, 2023 para magkaroon ng malinaw na mga alituntunin sa proseso ng mga permit, lisensiya at certificate para sa mga proyektong may kinalaman sa telecommunications at internet infrastructure. Kabilang dito ang repair, operation at maintenance ng mga imprastraktura.

Sa bagong Implementing Rules and Regulations, isang application form na lamang ang gagamitin para sa lahat ng lungsod at bayan sa bansa.

Inatasan din lahat ng lungsod na magtayo ng One-Stop Shop para sa construction permit.

Alinsunod sa IRR, hinigpitan ang mga ahensiya at mga lokal na pamahalaan sa zero backlog policy para sa lahat ng permit at clearance na sakop ng EO 32. (Prince Golez)