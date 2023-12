Hindi na madedehado sa mga pribilehiyo at benepisyo ang mga caregiver sa bansa matapos pirmahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Republic Act No. 11965 o ang Caregiver Welfare Act.

Layon ng bagong batas na isulong ang kapakanan at karapatan ng mga domestic caregiver sa pamamagitan ng mga polisiyang magbibigay proteksyon sa mga ito para sa disenteng trabaho at maiwasan ang pang-aabuso, harassment at economic exploitation sa kanila.

Sakop ng bagong batas ang mga caregiver na nagtatrabaho sa bansa sa mga pribadong bahay, nursing o care facilities at mga direktang kinuha ng mga employer sa pamamagitan ng Public Employment Services Office (PESO) at Private Employment Agency (PEA).

Sa ilalim ng RA 11965, magkakaroon ng overtime pay ang mga caregiver kapag lumampas sa walong oras ang kanilang trabaho, gayondin ang night shift differential.

Dapat ding makatanggap ng 13th month pay ang mga caregiver at limang araw na leave credit with pay para sa mga nakapagserbisyo na ng isang taon sa kanilang employer.

Sakop ng batas ang pagbibigay ng benepisyo sa mga caregiver gaya ng Social Security System, PhilHealth, Pag-IBIG, at iba pang benepisyo na maaari nilang tanggapin sa ilalim ng mga umiiral na batas.

Base sa RA 11965, inatasan ang Department of Labor and Employment (DOLE) na bumuo ng Implementing Rules and Regulations (IRR), sa tulong ng Technical Education and Skills Development Authority (TESDA) at iba pang ahensiya, para sa epektibong implementasyon ng bagong batas.

Ang Department of Migrant Workers (DMW) kasama ang DOLE at TESDA ang mag-iisyu ng mga panuntunan at regulasyon para sa recruitment at deployment ng mga caregiver sa ibang bansa para masiguro ang kanilang proteksyon at reintegration. (Aileen Taliping/Prince Golez)