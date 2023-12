Pagaling ka lodi! Jolina Dela Cruz napilipit binti, napaiyak sa sobrang sakit

MASAKLAP ang naging kapalaran ng F2 Logistics Cargo Movers sa 2023 PVL All-Filipino Conference dahil bukod sa laglag na sila sa Final Four ay nagkaroon pa ng injury ang pambato nilang outside hitter na si Jolina Dela Cruz.

Nanginig ang tropang Cargo Movers nang makita nilang namimilipit at umiiyak sa sakit si Dela Cruz sa sahig habang nakadapa.

Nangyari ang insidente sa second set ng laban kung saan ay abante ang PLDT ng dalawang puntos 12-10.

Pumalo si Fil-Canadian Savannah Davison at hinabol ni Dela Cruz para sanggain ang bola pero nabigo ito at hindi naging maganda ang pilipit ng kanyang kanang binti kaya bumagsak ito sa sahig at nag-iiyak sa sakit.

Agad naman siyang nilapitan ni Aby Marano at ng iba niyang mga kakampi.

Natalo ang F2 sa tatlong sets laban sa PLDT Speed Hitters, 21-25, 25-27, 23-25.

Tangan ng Speed Hitters ang 6-4 record habang nalasap ng Cargo Movers ang pang-pitong talo sa 11 laro.

(Elech Dawa)