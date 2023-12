P6M isusubi ng kampeon sa Presidential Gold Cup

NAKATAKDANG depensahan ni Big Lagoon ang kayang korona pagsalang nito sa PCSO “Presidential Gold Cup” na ilalarga sa Metro Turf sa Tanauan City, Batangas sa Disyembre 17.

Sasakyan ni jockey John Paul Guce si Big Lagoon, makakaharap nila ang mahigpit na karibal na si reigning Philippine Sportswriters Association (PSA) Horse of the year awardee Boss Emong.

May distansiyang 2,000 metro, ang ibang tigasing kalahok ay sina Ambisioso, Don Julio, Enigma Uno, Istulen Ola, Magtotobetsky, Sophisticated at War Cannon.

Nakalaan ang P10M guaranteed prize na ikakalat sa unang anim na kabayong tatawid sa meta kung saan ay P6M ang hahamigin ng may-ari ng mananalong kabayo.

Kaya naman inaasahang umaatikabong bakbakan ang masisilayan ng mga karerista sa event na inisponsoran ng Philippine Charity Sweepstakes Office (PCSO).

Susungkitin ng owner ng second placer ang P2M, samantalang P1M ang mapupunta sa pangatlong pwesto, P500,000, P300,000 at P200,000 naman ang fourth hanggang sixth, ayon sa pagkakahilera.

May P500, 000 ang breeder’s purse, habang P300,000 at P200,000 ang second at third.

(Elech Dawa)