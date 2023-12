Mommy Min may tampo kay DJ? 

Matapos ngang magbigay ng kanyang official statement si Kathryn Bernardo tungkol sa hiwalayan nila ni Daniel Padilla noong Huwebes ng gabi ay sumunod namang nag-post sa kanyang Instagram ang mommy ng aktres na si Luzviminda Bernardo.

Caption ni Mommy Min, “KathNiels, Kathcakes, Solid DJ, maraming maraming salamat sa inyo, hindi dito nagtatapos ang ating pagsasama (with heart emoji).”

Napansin ng ilang usisero sa social media na hindi na-mention ni Mommy Min ang pangalan ni Daniel at tanging fans lamang ng love team ang pinasalamatan niya.

Hinala tuloy ng netizens at fans, tila may tampo raw si Mommy Min kay DJ. Tanong pa nila, malaki nga ba ang kasalanan ng ex-boyfriend sa kanyang bunsong anak?

Kilala ko ang pamilya Bernardo, never silang magbibigay ng kuwento na may masasagasang tao.

Tulad ni Tita Min, tikom din ang bibig ni Daddy Teddy at mga kapatid ng aktres. Ayaw nilang magbigay ng anumang detalye o komento ukol sa isyu. Sapat na raw ang ginawang announcement ni Kath.

Kaya naman mahal na mahal ng fans ang pamilya Bernardo. Tutok kay Kathryn ang kanyang pamilya, pero hindi sila epal at never talaga sila nakisawsaw sa anumang isyu at never nilang iniwan ang aktres sa lahat ng laban nito sa buhay.

Naalala ko tuloy ang kuwento sa akin ni Tita Min na siya ang unang taong pinagsasabihan ng youngest child niya ‘pag may problema ito. Iiyak lang daw ito, tapos magkukuwentuhan sila para i-comfort ang anak at pagkatapos niyang magbigay ng advise ay tatabihan niyang matulog si Kathryn.

Kaya suwerte talaga si Kath kasi may solid siyang pamilya na sandalan niya sa lahat ng oras.

At sa sobrang busy niya wala siyang time magmukmok, ha!

‘Yun lang! (Ogie Narvaez Rodriguez)