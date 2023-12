Kapitan itinumba ng tandem

BUMULAGTA ang isang kapitan ng barangay nang ratratin ito ng isa sa kanilang barangay hall sa Zamboanga City kahapon nang umaga.

Dead on the spot matapos na magtamo ng mga tama ng bala ng kalibre .45 baril sa ulo at katawan ang biktimang si Serbelio Molina, kapitan ng Barangay Cawit ng nasabing bayan.

Sa ulat ni Police Colonel Alexander Lorenzo, director ng Zamboanga City Police Office (ZCPO), nangyari ang insidente sa kahabaan ng Zone 4, Barangay Cawit bandang alas-7:15 nang umaga.

Lulan ng kanyang motorsiklo ang biktima patungo sa barangay hall nang sabayan ito ng tandem at pagbabarilin ng backrider.

Base sa imbestigasyon ng pulisya, may pagbabanta na sa kanyang buhay ang biktima sa kasagsagan ng kampanya para sa Barangay and Sangguniang Kabataan Elections (BSKE) kaya binigyan ito ng pulisya ng dalawang police escort.

Nang magwagi sa halalan, ipinabalik ng biktima ang kanyang mga escort sa istasyon ng pulisya.

Iniimbestigahan na ang insidente para matukoy ang utak ng krimen.

(Edwin Balasa)