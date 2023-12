Kaalaman tungkol sa HIV at AIDS

Kahapon ay ipinagdiwang ang World AIDS Day. Ayon sa datos ng Department of Health, nasa 117, 946 na ang bilang ng HIV cases sa bansa mula noong 1984. May 49 tao kada araw ang nagpopositibo dito.

Ang Human Immunodeficiency Virus or HIV po ay isang uri ng virus na nagdudulot ng AIDS. Pinahihina nito ang ating immune system at pwedeng kahit may virus tayo sa katawan ay mukha pa rin tayong healthy.

Kaya sa pagtaas ng mga kaso sa bansa, mas lalong importante na maging bukas ang lahat na ito ay pag-usapan, magkaroon ng tamang kaalaman, hindi lang upang maiwasan ang pagkalat nito, kundi unti-unting basagin ang stigma para sa mga taong may HIV. Sa katunayan, marami pa rin kasing kababayan natin ang nagtatanong: “Mahahawaan ba ako ng AIDS sa laway?”. Ang sagot: Hindi.

Ayon sa World Health Organization, naipapasa lamang ang HIV sa pamamagitan ng pagpapalitan ng body fluids mula sa taong may HIV, tulad ng dugo, breast milk, semilya, at vaginal secretions. Kaya hindi po makakahawa kung hahalikan, yayakapin, makikipagkamay at kung gagamitin natin ang kutsara, baso, o pinggan ng taong may HIV o AIDS. *Napakadalang din na makahawa sa paghalik kahit parehong may sore o bleeding gums ang dalawang tao.*

Ang AIDS o acquired immunodeficiency syndrome ay komplikasyon ng HIV. Nagsisimula na kasing umatake ang virus sa immune system. Dahil dito, unti-unti nang humihina ang pananggalang natin sa mga sakit, magiging at-risk ang pasyente sa life-threatening infections at mga sakit.

Ang HIV ay isang preventable disease. Maaaring maagapan o bumaba ang risk na magkaroon nito kung magpapratice ng safe sex, pagpapatest para sa HIV at iba pang sexually transmitted infections, at may mga antiretroviral na gamot para maiwasang maipasa ng mga nagdadalantao ang virus sa kanilang mga sanggol. *At kapag undetectable ang virus dahil mababa ang viral load ng isang person with HIV, hindi na rin ito makakahawa. U=U, undetectable=untransmissible. Maaachieve ito kapag tuloy ang gamutan at regular na nagpapacheck ng viral load.*

Marami tayong mga organisasyon na tumutulong sa mga nais magpatest, at kadalasan ay libre ang kanilang mga serbisyo. Tulad ng aming katuwang sa opisina, ang LoveYourself Inc. na patuloy ang information drive at libreng tests para sa lahat. May mga pasilidad din ang DOH na tutugon sa inyong pangangailangan at nagbibigay din ng libreng gamot.

Tayo rin bilang komunidad ay may responsibilidad sa bawat isa. Nakakalungkot kasi na maraming people with HIV ang pinanghihinaan ng loob at nagkakaroon ng emotional stress, hindi lang dahil sa diagnosis nila, kundi dahil na rin sa mapang-matang lipunan. Nakararanas sila ng depresyon at pagkabalisa na minsan humahantong sa pagtatago ng kanilang kondisyon at pag-tanggi na magpagamot.

Kung sisimulan natin ang mas malawak na pang-unawa at pagiging bukas sa usaping ito, unti-unting maaalis ang HIV/AIDS stigma, at wala na tayong kababayan na makakaramdam na mag-isa sila o magtatago dahil magiging tampulan ng pangungutya.