John Lloyd wagi sa URIAN

Tinanghal na Best Actor si John Lloyd Cruz para sa pelikulang ‘Kapag Wala Nang Mga Alon’ (‘When The Waves Are Gone’) sa 46th Gawad URIAN nitong Huwebes.

“Salamat po sa lahat ng mangagawa sa pelikulang Pilipino na lumalaban para sa mga kuwento na dapat lumabas lalo na sa panahon na ito. Tapos na po ba ‘yung dalawang minuto ko? Ang bilis po, pero mas mabilis pa rin pumatay sa bansang ito,” ang matapang na pahayag ni Lloydie sa kanyang acceptance speech. Winner din as Best Film ang nasabing pelikula na dinirek ni Lav Diaz.

Si Max Eigenmann naman ang nanalong Best Actress para sa pelikulang ‘12 Weeks’, Best Supporting Actor si Soliman Cruz para sa ‘Blue Room’, Best Supporting Actress si Claudia Enriquez para naman sa peilikulang ‘12 Weeks’ at si Martika Ramirez Escobar ay pinarangalan bilang Best Director para sa pelikulang ‘Leonor Will Never Die’.

Bukod sa best film at best actor, nakuha rin ng pelikulang “Kapag Wala Nang Mga Alon” ang Best Screenplay at Best Cinematography awards.

Congratulations to all the winners! (Ogie Narvaez Rodriguez)