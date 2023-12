Jimmy Butler, Miami Heat sinunog Indiana Pacers sa 4th

UMISKOR ng 36 si Jimmy Butler at nagliyab ng 45 points sa fourth quarter ang Miami Heat para takbuhan ang Indiana Pacers 142-132.

Huling tumahi ng ganoon karami sa fourth ang Heat noong 1989 pa, dekada bago dumating sa Miami si coach Erik Spoelstra at hindi pa pinapanganak ang ilan sa kasalukuyang players ng Heat.

Nitong Huwebes, nahulog ang 15 sa huling 17 shots ng Miami sa final 12 minutes para kumpletuhin ang comeback win.

Nilista ni rookie Jaime Jaquez, Jr. ang 14 ng kanyang 24 points sa fourth para sa Heat na naiwan ng 13 bago inagaw ang lead 10 minutes pa sa laro.

Umayuda ng 19 points si Josh Richardson, 16 kay Duncan Robinson.

Nagkasa ng 28-6 run ang Miami sa last period para kontrolin ang laro. Kumalawit si Butler ng 10 rebounds, may 8 boards at 6 assists si Kevin Love.

Lusaw ang 44 points, 10 assists ni Terry Haliburton, inari ang 28 sa 73 points ng Pacers sa first half nang lumamang ng siyam sa break.

Kaya lang, namigay naman ng 78 sa second half ang Indiana.

May 25 markers pa si Obi Toppin sa Pacers, natambakan ng 16 sa fourth bago nag-rally pero kinapos na.

(Vladi Eduarte)