Kabilang ang Pilipinas sa limang bansa sa Asya na makikinabang sa US$10 million Japanese grant o kabuuang P554 milyon upang pondohan ang pagpapalakas ng kahandaan laban sa coronavirus at iba pang mga sakit na posibleng sumulpot sa hinaharap.

Ibibigay ang pondo sa pamamagitan ng Asia-Europe Foundation (ASEF) Stockpile Project for Strengthening Preparedness and Response to COVID-19 and Other Emerging Diseases, ayon sa pahayag ng Japanese Embassy.

Inaasahan na magbibigay-daan ito para sa pagbili ng mga kailangan na medical equipment at mga suplay tulad ng pulse-oximeter, oxygen concentrator, cold-chain equipment para sa mga bakuna at iba pang medical devices.

Kasama rin ang pagbili ng mga COVID-19 rapid testing kits, personal protective equipment, mga gamot at iba pang mga sakit na katulad ng COVID.