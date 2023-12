Heaven nakakapagnasa ang kaseksihan

Ang bongga lang ni Heaven Peralejo, ha!

Grabeee nga ang kaseksihan niya sa big launch niya bilang 2024 Calendar Girl ng Ginebra San Miguel.

Ilang beses rumampa si Heaven na iba’t ibang seksing mga damit ang suot, na ang karamihan ay see-through fabric, ‘noh?!

Pinagkaguluhan nga si Heaven ng mga kalalakihan sa event na ‘yon.

Nakakapagnasa nga ang kaseksihan ni Heaven, na during the shoot ay nag-fasting.

Pero sabi niya, thankful siya sa kanyang Ginebra family dahil hindi raw nag-demand ang mga ito na kailangan niyang magpapayat. Wala nga raw pressure sa pagtanggap niya ng proyektong ‘yon.

Anyway, inamin ni Heaven na 18 years pa lang siya ay nakatikim na siya ng alak.

Na gin bilog with calamansi lang at nag-enjoy na siya sa kanyang first time uminom.

Anyway, ngayong 2024 ay maraming nagsasabi na magiging bongga lalo ang career ni Heaven dahil marami siyang big projects sa Viva Films, ha!

So bongga!