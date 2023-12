Malayang makipagtulungan ang Commission on Human Rights (CHR) sa imbestigasyon ng International Criminal Court (ICC) sa giyera kontra droga ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, ayon kay Solicitor General Menardo Guevarra.

Sa panayam ng programang “The Source” ng CNN Philippines, binigyang-diin ni Guevarra na pinapayagan ng Saligang Batas na makipagtulungan ang CHR, bilang isang independent commission, sa anumang imbestigasyon.

“If it takes that position, then so be it. We will not impede the CHR from fulfilling its constitutional mandate,” sabi pa ni Guevarra.

Matatandaan na dati na ring nagpahayag ang CHR na handa itong makipagtulungan sa ICC para imbestigahan ang mga pang-aabuso umano sa karapatang pantao kaugnay ng giyera kontra droga ng administrasyong Duterte.

Subalit nilinaw din ni Guevarra na walang legal duty ang Pilipinas na makipagtulungan sa ICC dahil nag-withdraw ang pamahalaan ng pagiging miyembro nito.

Nauna nang sinabi ni Guevarra na nasa kamay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang desisyon kung makikipagtulungan ang gobyerno sa ICC.

Sa nasabing panayam, sinabi pa ni Guevarra na maaaring pumasok sa bansa ang mga imbestigador ng ICC subalit kailangan na mayroon sila hawak na mga travel document.

Ipinaubaya rin ni Guevarra sa Department of Justice at sa Bureau of Immigration ang desisyon kung bibigyan ng permit entry ang mga ICC investigator.