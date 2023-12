Boykot, unfollow: Andrea bugbog sarado sa mga Kathryn fan

Unbothered ba si Andrea Brillantes sa mga bira sa kanya ng mga netizen?

Aba, habang sinusulat ito, naka-open pa rin ang comment section ng Instagram niya, kaya malayang-malaya ang mga galit na galit sa kanya na batikusin, bastusin ang kanyang pagkatao, ha!

Kaloka nga ang mga mensahe ng mga faney kay Andrea, na umabot pa sa may pagbabanta pa, na may mga video raw silang bubuhayin, para masira nang tuluyan ang pagkatao ni Andrea.

Si Blythe nga ang tinuturong dahilan kung bakit daw nagkahiwalay sina Kathryn Bernardo at Daniel Padilla.

Sa Instagram post niya ng video nila ni Luis Manzano, na promo ng vlog ng huli, nakakapanghina ang mga batikos, lait kay Andrea, ha!

Hindi mo nga kakayaning sikmurain ang mga mensahe sa kanya.

Heto nga ang ilang chika ng mga faney, na sinala na namin, dahil sa totoo lang, nakakabaliw ang mga sinasabi sa kanya, ha!

“Hahaha, nakakahiya what more pag umedad pa to baka sumira ng pamilya to.”

“The whole PH is rooting for your downfall gurl.”

“Tawag diyan attention seeker. Tapos kapag tinira ng mga basher niya, magpaawa, feeling victim.”

“Shutttaaa aanhin mo ang ganda kung ganiyan ugali.”

“Te wala na. Break na sila dahil sayo. Buset ka.”

“Don’t worry girl, karma is coming.”

“Every year ka na lang ba may issue?”

“Tama ka na. Masaya ka ba sa ginawa mo? Habangbuhay mong dadalhin lahat ng pangungutya naming mga KathNiel fans sa iyo.”

“Hindi ka na nahiya. Tinatawag mo pang ate si Kathryn. Wala kang delikadesa. Sana makatulog ka ngayong gabi.”

“Wag kang magpapakita sa akin, sasabunutan kita.”

“Go to hell.”

“Nakakatakot ang mga ginagawa mo.”

At siyempre, may mga nanawagan ng cancel Andrea Brillantes. May mga sumisigaw ng i-unfollow siya sa lahat ng social media account niya.

At may panawagan din na huwag suportahan ang mga teleserye, pelikula na kasama niya, lalo na raw ang negosyo, o endorsement niya, ha!

“Guys just unfollow her.”

“Wag na din i-support mga eni-endorse niya pati mga palabas niya sa TV.”

Pero, hindi rin naman pumayag ang mga supporter ni Andrea, at todo tanggol, at palaban din sila sa mga sumisira sa kanilang idolo.

“Madalas ang mga inaatake yung mga tunay na mabait. Blythe kung alam mong wala kang kasalanan, taas noo ka pa rin sa mga basher mo. Mag-pray ka lang kay God.”

“I’m not a fan of Andrea. But I think this is too much. Bigyan niyo siya ng benefit of the doubt. Hindi ba, innocent until proven guilty. I’m just here to check if may post din siya regarding the issue. And please guys awat na sa hate comments. What if wala naman siyang kinalaman at ang dami niyo ng masasakit na salitang nasabi sa kanya.”

“Everytime I see negative comments about her, napapaisip ako na ang dami talaga nai-insecure sa ganda niya kaya hinahanapan ng mali para malaos at mangibabaw ang ibang artist. Ang dami kasing trolls to stain her career eh. And tbh hindi naman lahat ng supporters ng ibang artist ganito mang-bash eh. ‘Yung iba napapa-comment na lang kc madami na nega na comment. I wonder ilang milyon ang ginastos ng hater niya ring artist para lang pataubin si Blythe.”

Anyway, bugbog sarado nga si Blythe sa mga fan ni Kathryn. Hindi pa man napapatunayan, pero hayun nga, naibato na sa kanya ang lahat ng masasakit na salita, ha!

At habang sinusulat ito, mahigit 11,000 na ang bumibira sa pagkatao, pagkababae ni Andrea, ha! (Dondon Sermino)