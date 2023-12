BOC winasak P232M puslit na yosi

ABOT sa P323 milyong halaga ng mga puslit na sigarilyo ang winasak ng mga tauhan ng Bureau of Customs (BOC) Port of Zamboanga sa isang bodega sa nasabing lungsod.

Kabilang dito ang 5,624 master case at 1,171 ream ng mga narekober na sigarilyo sa magkahiwalay na maritime patrol operation at mga BOC checkpoint sa Zamboanga Peninsula, Basilan, Sulu, at Tawi-Tawi mula Mayo hanggang Nobyembre ng taong ito.

Ayon sa BOC, bahagi ito ng patuloy na paglaban ng ahensiya sa ipinagbabawal na kalakalan ng tabako sa bansa.

Kasabay nito’y nanawagan ang BOC sa iba pang ahensiya ng pamahalaan na tulungan silang ipatupad ang batas at palakasain ang kampanya kontra smuggling.

Upang matiyak na tuluyang mawawasak at hindi mapapakinabangan ang mga puslit na sigarilyo, binuhusan ng mga tauhan ng Bureau of Fire Protection (BFP) ang mga ito, dinurog gamit ang mga payloader at saka itinapon sa sanitary landfill sa Barangay Salaan sa lungsod.

“The Bureau of Customs will be persistent in its relentless efforts in stopping the proliferation of unlawfully imported tobacco products in the country and safeguard the nation’s interests against smugglers” ayon sa ahensiya sa isang pahayag.