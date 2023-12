HANDA si Land Transportation Office (LTO) Chief Assistant Secretary Vigor Mendoza na harapin ang mga kasong inihain laban sa kanya na aniya ay mga lumang isyu na siya mismo ang nag-utos na tugunan nang pamunuan niya ang ahensiya.

Ayon kay Mendoza, patutuna­yan niya saan mang hukuman na walang basehan ang reklamo sa kanya ng transport group at supplier ng plaka kaugnay sa digitalization ng mga serbisyo sa LTO at mga license plate.

“This came as a surprise to me since the two issues that were brought to the Ombudsman by the complainants, are the very same issues that I have been addressing since Day One of my assumption as the LTO Chief,” diin ng opisyal.

“On the digitalization for instance, we have already successfully consolidated all the online transactions using the LTMS, which means the transactions now are more convenient and hassle-free for all our clients. And this was done in just four months after I assumed office,” dagdag niya.

Samantala, maayos na aniyang natutugunan ang milyong backlog sa mga plaka dahil abot sa isang milyong metal plate kada buwan ang ginagawa para mabawasan ito.

“I respect and welcome the filing of these two cases because this will be a good opportunity and a proper forum on my part to prove that the allegations are totally baseless and absurd—and eventually expose the real motive behind this action,” ani Mendoza.