Arvin Tolentino 4 tres isinalpak, NorthPort pinaluhod TNT sa OT

Mga laro Sabado: (PhilSports Arena)

3:00pm – Phoenix vs Converge

6:15pm – Rain or Shine vs Blackwater

NAKAKUHA si Arvin Tolentino ng mahalagang ayuda kina rookies Fran Yu at Cade Flores at kinaldag ng NorthPort ang bigating TNT 128-123 sa overtime ng PBA Commissioner’s Cup sa PhilSports Arena Biyernes ng gabi.

Natagpas sa dalawa ang losing streak ng Batang Pier para umakyat sa 3-2 at solohin ang sixth place, tinapos din sa pito ang sunod-sunod na talo sa Tropang Giga sapol pa noong 2019 Governors Cup.

Nadalawahang sunod na talo ang TNT at napigil sa 2-3.

“Feels good, coming off back-to-back losses medyo back to basics, back to drawing board kami,” ani Tolentino, tumapos ng 27 points tampok ang 4 for 9 shooting sa 3s, may 9 rebounds, 2 steals pa.

“Maganda na lang kasi ang haba nung pahinga namin so we had time to rest, to prepare also. Beating TNT is a big win for us, we know how good this team is, how good Rondae (Hollis-Jefferson) is.”

Inilista ni Tolentino ang 7 points niya sa OT huli ang dalawang free throws sa final 10 ticks na nagselyo sa panalo.

Bumakas si Venky Jois ng 21 points, 12 rebounds, 7 assists, may 16 markers at 8 dimes si Flores.

Naka-14 points at 6 assists din si Yu kabilang ang feed na tinapos ni Jois ng two-handed jam sa dulo ng regulation tungo sa 113-113 na nagpuwersa ng extra time ng larong tinampukan ng 17 lead changes at 7 ties.

Inumpisahan ng Batang Pier ang extra time sa 7-0 bago nakasagot ng tres si Hollis-Jefferson.

Naka-19 points si Calvin Oftana sa first half, pinantayan ang career-high sa first 24 minutes. Tumapos siya ng 22, pang-ayuda sa 35-13-8 ni RHJ.

May 20 points, 7 assists si Jayson Castro.

(Vladi Eduarte)