NANAWAGAN ang anak ng Hamas leader na si Sheikh Hassan Yousef na patawan ng parusang kamatayan ang huli at iba pang militanteng miyembro nito na nakakulong sa Israel.

Sa isang zoom interview ng Israeli government, sinabi ni Mosab Hassan Yousef na walang kapatawaran ang inihasik na karahasan ng kanyang ama sa buhay ng mga inosenteng sibilyan, partikular sa mga kababaihan at bata.

“Any harm that happens to the hostages, Israel must execute top Hamas leaders with no exceptions. There are hundreds of them, in the Israeli hands, this is the only language that Hamas can understand. When I say

top Hamas leaders, that includes Sheikh Hassan Yousef. No exception. He cannot just incite for violence, send in people to die, gambling with children’s blood for his ideology and his political aspirations,” diin nito.

Palihim na nagpa-convert sa Kristyanismo ang batang Yousef at tumulong sa Shin Bet security service noong 1990 at 2000 nang unang bombahin ng Hamas ang Israel.

Binigyan siya ng codename na ‘Green Prince’ mula sa kulay ng mga Islamist.