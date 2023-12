Apat na abogado ng Bureau of Immigration (BI) at hindi bababa sa 79 accredited liaison officer ang iimbestigahan ng National Bureau of Investigation (NBI) matapos mabuko na mahigit sa 400 dayuhan ang nakakuha ng visa at nanatili sa bansa gamit ang mga pekeng kompanya.

Ayon kay BI Commissioner Norman Tansingco, natuklasan nila ang modus nang lumitaw sa tatlong magkakasunod na audit report mula sa kanilang Verification and Compliance Division (VCD) noong nakaraang linggo na abot sa 459 ilegal na dayuhan ang nakakuha ng visa sa pamamagitan ng pekeng petisyon mula sa inimbento nilang mga kompanya.

“These foreign nationals’ applications were processed using the services of accredited entities, authorized to apply on behalf of the foreign nationals. However, through our audits, we discovered that the companies that petitioned them are spurious,” pahayag ni Tansingco.

Sinabi ni Tansingco na agad nilang iniulat ang usapin sa Department of Justice (DOJ) na nangakong tutulong sa imbestigasyon ng NBI.

Samantala, kakanselahin aniya ng BI ang visa ng mga dayuhan na nasa bansa, palalayasin at saka iba-blacklist.

“We are after aliens who falsify or misuse documents. Our drive against illegal aliens remain relentless, and we will continue to run after those who coddle such violators,” sabi ni Tansingco. (Mina Navarro)