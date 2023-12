Magiging masaya ang pasko ng tinatayang 1,000 mga bilanggo o persons deprived of liberty (PDL) dahil sa pardon o executive clemency ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong Disyembre.

Sa press briefing sa Malacañang nitong Biyernes, Disyembre 1, sinabi ni Department of Justice (DOJ) Assistant Secretary Mico Clavano na nasa Office of the Executive Secretary na ang listahan ng mga PDL na inirekomenda mabigyan ng presidential pardon.

Sinabi ng opisyal na ginagawa kada taon ang pagrekomenda ng listahan sa Parole and Probation Administration at saka ito isusumite sa Malacañang para aprubahan.

“Mayroon tayong binibigay na listahan sa PPA and then aakyat po `yan sa Office of the Executive Secretary,” ani Clavano.

Inaasahang ibaba ng Malacañang ang kautusan para sa presidential pardon bago sumapit ang Pasko.

Kabilang sa inaasahang mabibigyan ng pardon ay mga presong may edad o matatanda na, mga person with disability (PWD) at mayroong malalang sakit. (Aileen Taliping/Prince Golez)