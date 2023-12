Humingi ng paumanhin at nagpaliwanag si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung bakit hindi ito nakasipot sa pulong ng Filipino community sa Dubai.

Sa kanyang video message, ipinaliwanag ng Pangulo ang dahilan kung bakit hindi ito tumuloy sa kanyang biyahe sa Dubai para sa pagdalo sana sa Conference on Climate Change o COP28.

Unang aktibidad sana ng Pangulo ang pakikipagkita sa Filipino community pagdating sa Dubai.

Sinabi ng Presidente na kailangang asikasuhin niya ang 17 marinong Pinoy na binihag ng mga rebeldeng Yemeni para makauwi na ang mga ito sa Pilipinas.

Ipinahayag ng Pangulo ang kanyang panghihinayang na hindi makita at makasama ang mga Pilipino sa Dubai dahil sa lahat aniya ng kanyang biyahe ay pinakamasaya ang pakikipagkita sa mga kababayan.

Pero nangako si Pangulong Marcos na kapag may pagkakataon ay babawi siya sa mga Pinoy sa Dubai at sisiguraduhin na magiging masaya at matagumpay ang kanilang pagkikita.

Kasabay nito nagpasalamat ang Pangulo sa mga overseas Filipino worker sa Dubai dahil sa malaking ambag sa Pilipinas at sa kanilang sipag at husay sa trabaho na hinahangaan at kinilala sa buong mundo.

“Ipinapangako ko sa inyo, pagka nagkaroon ng pagkakataon ay gagawin natin ulit `yan at I will make it up to you at gagawin pa natin ng mas magandang programa para naman makabawi ako sa inyo,” mensahe pa ni Pangulong Marcos. (Aileen Taliping/Prince Golez)META: Nangako si Pangulong Marcos na babawi siya sa Filipino community sa Dubai at sisiguraduhin na magiging masaya ang kanilang pagkikita.