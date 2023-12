Itinulak ni Bicol Saro party-list Rep. Brian Raymund Yamsuan ang pagbibigay ng second chance sa mga Persons Deprived of Liberty (PDL) upang maging produktibong bahagi ng lipunan ang mga ito.

Nakipag-ugnayan si Yamsuan at kanyang tanggapan sa Bureau of Jail Management and Penology (BJMP) para sa pag-lulungsad ng PDL Livelihood Products Exhibit noong Martes sa North Wing lobby ng Kamara de Representantes sa Batasan Complex sa Quezon City.

“Ang mga Persons Deprived of Liberty ay hindi lamang mga bilanggo, kundi mga indibidwal na may pangarap, may kakayahan, at may karapatan sa pangalawang pagkakataon. At sa ating pag-unlad bilang isang lipunan, bahagi ng ating tungkulin ang siguruhing kasama natin sila sa bawat hakbang tungo sa mas mabuting kinabukasan,” sabi ni Yamsuan sa pagbubukas ng exhibit na hanggang Nobyembre 30.

Makikita sa exhibit ang iba’t ibang item gaya ng “diamond” painting, painted pots, handmade bag, homemade pastries, scented candles, at iba pang souvenir items.

Pinasalamatan din ni Yamsuan si BJMP chief Director Ruel Rivera at iba pang opisyal at tauhan ng ahen-sya sa pagtatayo ng exhibit at iba pang proyekto upang matulungan ang mga PDL at maitaas ang mo-rale at dignidad ng mga ito.

(Billy Begas)