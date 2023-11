Wellness spa sinalakay, 2 bugaw timbog

DALAWANG hinihinalang bugaw habang walo ang nailigtas sa ikinasang operas­yon laban sa human trafficking sa isang spa sa Las Piñas City nitong hatinggabi nang Huwebes.

Magkasanib na isinagawa ng mga tauhan ng Southern Police District (SPD) at Department of Social Welfare and Development (DSWD) ang pagsalakay sa nasabing wellness spa sa Barangay Dos bandang alas-12:01 nang hatinggabi bunsod ng impormasyon na ginagamit itong front sa prostitusyon.

Hinudyat ang pagdakip kina alyas ‘Mary’ na nagsisilbing bugaw/receptionist at alyas ‘Fred’ na nakatalaga sa room security/maintenance ng spa nang iabot ng operatiba na umaktong customer ang P500 marked money bilang bayad sa sex o ‘extra service’ ng therapist.

Nakumpiska sa lugar ang nagamit ng condom, planggana na may tuwalya, plastic container na naglalaman ng 20 kahon ng condom, mga calling card ng wellnes spa at isang whiteboard na may listahan ng pangalan ng mga therapist.

Nasa pangangalaga na ng DSWD-NCR ang walong babae habang nasa kustodiya ng pulisya ang dalawang suspek.

(Betchai Julian)