Volleyball World Beach Pro Tour! Anthony Arbasto, Alche Gupiteo yumuko sa Japanese counterpart

NAKIPAGMATIGASAN ang mga kalahok ng Pilipinas ngunit hindi umubra sa mga top-ranked na karibal upang makalasap ng kabiguan sa qualifiers ng Volleyball World Beach Pro Tour Challenge nitong Huwebes sa Nuvali Sand Courts sa Santa Rosa City.

Nakipaglaban sina Anthony Arbasto at Alche Gupiteo laban sa world no. 157 na sina Yusuke Ishijima at Takumi Takahashi ng Japan bago naubusan ng lakas sa ikatlong set ng men’s qualification para sa matinding 18-21, 21-19, 11-15 pagkatalo.

Ang Philippine tandem ay humawak ng sarili sa tatlong malapit na set na itinampok ang kapana-panabik na 21-19 panalo sa ikalawang frame ng pinakamalaking beach volleyball event na pinangunahan ng bansa.

Dalawa pang Filipino duo ang bumagsak sa pagbubukas ng elite na apat na araw na torneo na inorganisa ng Volleyball World, na hawak din ang kilalang Volleyball Nations League, na walang laban sa ilalim ng nakapapasong init.

Ang mga first-timer ng national team na sina Sofiah Pagara at Khylem Progella ay hindi umiwas sa hamon sa kabila ng 18-21, 16-21 pagkatalo laban kina world no. 47 Zhu Lingdi at Shuting Cao ng China, sa women’s qualification.

