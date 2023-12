Ginisa ng mga miyembro ng House Committee on Legislative Franchise ang Sonshine Media Network International (SMNI) matapos banggitin sa isang programa ng network na P1.8 bilyon ang ginastos ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez sa mga biyahe abroad.

Isinagawa ng komiteng pinamumunuan ni Parañaque City Rep. Gus Tambunting ang imbestigasyon bunsod ng privilege speech ni House Deputy Majority Leader David Suarez noong Martes. Nais din malaman ng komite kung may nilabag ang SMNI sa kanilang prangkisa sa pagpapakalat ng fake news.

Dumalo sa hearing si Jeffrey “Ka Eric” Celis, ang co-host ng programang “Laban Kasama ang Bayan” na nagsabing gumastos ng P1.8 bilyon si Romualdez sa mga biyahe abroad.

Ayon kay Celis, nakuha niya ang impormasyong ito mula sa source sa Senado pero tumanggi na itong magsalita sa tanong kung nagtatrabaho sa secretariat o empleyado ng senador ang kanyang impormante.

Sabi ng mga kongresista, “kuryente” ang nakuhang impormasyon ni Celis.

Sa naturang pagdinig, isiniwalat ng finance committee na mula Enero hanggang Oktubre, P4,347,712 lang ang ginastos ng Office of the Speaker sa mga biyahe at P35,257,411 sa buong miyembro ng Kamara de Representantes.

Ilang ulit na binanggit nina Tambunting, Surigao del Sur Rep. Johnny Pimentel at Antipolo City Rep. Romeo Acop ang paglabag ng SMNI sa kanilang prangkisa, partikular ang Section 4.

“Bawal sa prangkisa ninyo na magsabi sa publiko ng maling report,” diin ni Pimentel. “Baka ang programa ninyo ginagamit para atakehin ang Kongreso.”

Nanindigan naman si Atty. Mark Tolentino, abogado ng SMNI, na walang pananagutan ang network sa sinasabi ng mga host ng programa kaya palagi silang naglalagay ng disclaimer. Itinuwid din nito ang sinabi ni Tambunting na si Pastor Apollo Quiboloy ang may-ari ng SMNI bagkus ay ang Swara Sug Media Corporation.

Pero ayon kay Tambunting, hindi maaaring magtago ang network sa disclaimer dahil malinaw sa Section 4 ng kanilang prangkisa na may pananagutan sila sa maling pagbabalita.

“Dito klaro na ang grantee ang may responsibilidad,” diin ni Tambunting.