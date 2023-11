RJ Doromal, Galeries pinintahan unang ‘W’

Mga laro Sabado: (Iloilo City)

PINAMUNUAN ni RJ Doromal ang opensa ng Galeries Tower Highrisers upang ilista ang kauna-unahang panalo sa 6th Premier Volleyball League (PVL) second All-Filipino Conference eliminations, Huwebes, sa PhilSports Arena sa Pasig City.

Tumikada si Doromal ng 15 points mula sa 10 attacks, tatlong blocks at dalawang service aces upang tulungan ang Galeries na payukuin sa limang sets ang Gerflor Defenders, 18-25, 24-26, 25-23, 25-18, 15-11, sa unang bakbakan ng triple-header kahapon.

Natisod sa unang dalawang frames ang Highrisers kaya naman isang kurap na lang ay malulugmok sila sa ilalim ng team standings.

Pero hindi nasira ang diskarte ng Galeries, bumangon para harurutin ang tatlong natitirang sets at ilista ang kauna-unahang panalo sa torneo.

“Talagang pinaghirapan nila. Iyun lang, we started very slow, iyung first two sets, talagang, akala namin mai-straight sets kami eh,” ani Galeries head coach Lerma Giron.

Inilista ng Highrisers ang 1-9 kartada habang bokya pa rin sa 10 laro ang Defenders kaya nakabaon sila sa ilalim sa event na may 12-team, single round robin competition.

May tsansa pa ang Galeries na masungkit ang ikalawang panalo dahil may isa pang nalalabing laro ang koponan.

Huling laro ng Highrisers sa Martes, kalaban nila ang defending champions Creamline Cool Smashers.

Bumakas si Andrea Marzan ng 14 points, habang tig-siyam ang kinana nina Ysabel Jimenez, Grazielle Bombita at Rapril Aguilar para sa Galeries.

(Elech Dawa)