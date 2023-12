Wala umanong alam si House Deputy Speaker at Batangas Rep. Ralph Recto sa mga napabalita na siya ay itatalaga ni Pangu-long Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. bilang kalihim ng Department of Finance (DOF).

“I have no idea. I have no idea. I can’t comment on that, that’s [for] the President to decide,” sabi ni Recto sa panayam.

Nang tanungin kung inalok siya ng posisyon ni Marcos, sagot ni Recto, “I’m focused here on the budget.”

Si Recto ay bahagi ng contingent ng Kamara de Representantes sa Bicameral Conference Committee meeting kung saan pinag-uusapan ang panukalang budget para sa 2024.

Mayroong mga ulat na nagsasabi na si Recto ay ipapalit kay Finance Secretary Benjamin Diokno.

(Billy Begas/Eralyn Prado)