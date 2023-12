Kinilala ng Forbes Asia ang 15 personalidad sa Asia-Pacific region para sa mga kawanggawa nito kabilang na si San Miguel Corp. (SMC) President and CEO Ramon Ang.

Si Ang ang nag-iisang Pilipino na nakapasok sa 17th edition ng listahan.

Kinilala si Ang sa kanyang donasyong P500 milyon para sa pagpapatayo ng mga paaralan para sa mga batang mahihirap sa Maynila.

Gayundin ang paggastos ng San Miguel Foundation ng mahigit P1 bil¬yon para magtayo ng limang paaralan sa Metro Ma-nila, pag-donate ng P14.8 bilyon bilang tulong noong panahon ng COVID-19, at paglalaan ng P3 bilyon para naman sa paglilinis sa mga ilog.

“Since 2020, Ang, through his RSA Foundation, has personally contributed over P150 million to scholarship grants and medical aid,” pahayag ng Forbes Asia.

(Issa Santiago)