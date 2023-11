Princess mana kay Bong pagdating sa pagtulong sa kapwa

Kung si Senator Bong Revilla ay sobrang matulungin sa kapwa at may pa-‘Pogi sa Pasko’ Dance Challenge pa kung saan ay mamimigay siya ng grabeng prizes, ang sister niyang si Princess Revilla na nag-artista rin noong araw at nagbida pa sa ‘Blusang Itim 2’ ay grabe rin ang charity events!

More than 30 years na rin naming friend si Princess at kahit noong araw ay nakakasama na namin siya sa kanyang mga charity event.

Lately nga ay ang dami ring charity events ang ginawa ni Princess at nang makakuwentuhan din namin siya kamakailan ay napag-usapan din namin ang ilan pang pagtulong sa mga mahihirap na gagawin niya.

Pero tinanong din namin siya kung papasukin din ba niya ang mundo ng politics, pero nilinaw niya na hindi.

“Friend, noon pa naman, nakakasama ka pa sa mga charity event ko. Noon ko pa ginagawa ito, pero wala akong balak tumakbo.

“Masaya na ako sa ginagawa kong pagtulong sa kapwa ko. Sa mga mahihirap.

“Ang sarap makitang sumasaya ‘yung mga natutulungan ng foundation ko.

“Ang saya na nakikitang nakangiti ‘yung mga tao,” tsika ni Princess.

So may balak pa ba siyang balikan ang pag-aartista?

“Honestly, wala na. Masaya lang ako na nakikita ko ‘yung mga dating nakasama ko sa showbiz. Noong nag-aartista pa ako,” sey pa ni Princess.

In fairness kay Princess, napupuri talaga siya ng mga nakakasama niya dahil sobrang bait at matulungin ng sister ni Sen. Bong, ha!

‘Yun na!

(Jun Lalin)