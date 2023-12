Sino raw itong politiko ang kinama ang isang dating beauty queen na nag-uumpisa pa lamang sa showbiz industry?

Ayon sa nakalap ni Mang Teban, rumaraket daw itong starlet bilang escort kaya sinikwat este sinunggaban ng politiko ang pagkakataon na maging kliyente nito.

May kamahalan ang presyo ng bebot dahil nga ex-beauty queen siya at talagang kartada 10 ang porma kaya sulit ang bayad kung titikman.

Hindi raw nagdalawang-isip ang politiko at agad ipina-book si ate sa tumatayong bugaw nito.

Bahagyang mas matangkad itong babae kaysa sa politiko pero naging magkasukat sila sa kama. Happy naman ang ating bida sa sexperience nito sa starlet kaya nagbigay pa ito ng karagdagang tip sa babae.

Ang classic nito, mukhang naulit pa raw ang pagtatagpo ng dalawa. Kilalang babaero ang politiko kahit sinabi nito sa madlang pipol na nagbago na siya alang alang sa kanyang asawa.

Nalusutan daw nitong politiko ang kanyang esmi na walang ginawa kundi ang mag-shopping at magpasikat sa kanyang mga amiga.

Clue. Ang politiko ay nagbabalak na tumakbo sa 2025 elections at may letrang M sa kanyang pangalan, as in mapera.