PINAKAMASAYANG Pasko ang naghihintay sa isang Pinoy technician kapiling ang kanyang pamilya dito sa Pilipinas dahil uuwi itong milyonaryo bitbit ang napanalunan niyang 24-karat gold bar sa pa-raffle draw sa Abu Dhabi.

Siya ang 46-anyos na si Armando de Castro, isang Pinoy technician sa Abu Dhabi na nanalo sa Big Ticket daily e-draw kamakailan sa nasabing bansa.

Sabi ni Armando, first time niyang bumili ng ticket sa bagong Big Ticket counter ng Abu Dhabi International Airport pero dalawang taon na siyang sumasali sa raffle draw.

Hindi raw siya pumapalya sa pagtaya dahil nagbabakasakali siyang palarin at mag-uwi ng malaking premyo.

Bukod sa mga gold bar, cash prize at magagarang kotse rin ang mga nakatakda pang mapapanalunan sa Big Ticket, ang pinakamatagal at pinakamalaking raffle draw sa United Arab Emirates (UAE).

Ayon kay Armando, ibebenta niya ang napanalunang gold bar para magpondo ng isang maliit na business kasama ang kanyang kapatid sa Pilipinas at para masuportahan na rin ang kanyang planong pagmigrate sa Canada.

Tumataginting na Dh15 million o katumbas na P226 milyon ang grand prize sa susunod na live draw ng the Big Ticket kaya maraming Pinoy expat at iba’t iba pang mga nasyonalidad ang excited at umaasang mananalo sa raffle.