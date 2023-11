Pilipinas, mataas ang antas sa mga lokohan

Mapa-shopping, investment o lotto, nangunguna ang Pilipinas sa mga scam o lokohang ito, ayon sa 2023 Asia Scam Report, isang pag-aaral na inilabas ng Global Anti-Scam Alliance (GASA) kamakailan.

Ang pag-aaral ay kinabibilangan ng 11 na mga bansa sa ating panig ng mundo at ang tayo ng mga ito hinggil sa iba’t ibang uri ng scam o panloloko. Ang mga bansang kasama ay China, Hong Kong, Indonesia, Japan, Malaysia, Pilipinas, Singapore, South Korea, Taiwan, Thailand at Vietnam. Nilista ng ulat ang iba’t ibang uri ng panloloko kagaya ng identity theft at sari-saring scam sa shopping, investment, banks, sa trabaho, sa lotto, sa mga kamag-anak, sa pagbabayad ng bills o kaya ay mga charity.

And identity theft o pagnanakaw ng pagkakakilanlan ay naisasakatuparan sa pamamagitan ng hindi-awtorisadong paggamit ng mga credit cards, social media accounts o email. Ang investment scam naman ay nangangako ng malalaking balik sa pera mo. Halos lahat ng mga uri ng panloloko ay sumesentro sa pagpapanggap at paghingi ng pera. Ang kakaiba sa karamihan ng mga scams ay ang tungkol sa shopping kung saan wala nagaganap na delivery o kaya naman ay mali ang idedeliver o hindi tugma sa isinalarawan.

Ang unang limang uri ng lokohan sa Pilipinas ay shopping scam (35.9%), investment scam (29.0%), lottery scam (22.9%), job scam (17.8%) at identity theft (17.7%).

Sa larangang ng shopping scam, ang Pilipinas ang pinaka-mataas. Para sa ibang bansa, ang kanilang mga shopping scam rate ay: China, 27.2%; Indonesia, 26.0%; Thailand, 17.9%; Singapore, 17.7%; Japan, 16.1%; Malaysia, 15.3%; Vietnam, 12.3%; Taiwan, 11.7%; at Hong Kong, 10.1%. Para sa South Korea, hindi umabot ang shopping scam sa unang limang uri ng scam na popular sa kanilang bansa.

Ang Pilipinas din ang nakapag-rehistro ng pinakamataas na antas na 29.0% ng investment scam. Para sa ibang bansa, ang kanilang mga investment scam rate ay: Taiwan, 11.6%; Thailand, 9.1%; Japan, 21.7%; Malaysia, 15.1%; Hong Kong, 7.0%; at Singapore, 17.5%. Maging sa larangan ng lottery scam, na naisasakatuparan sa pamamagitan ng paghingi ng pera o mga impormasyong personal para makuha ang huwad na panalo sa lotto, dinaig ng Pilipinas ang ibang bansa.

Sinasabi ng ulat na ang pangkaraniwang ruta ng mga lokohan para sa Pilipinas ay ang text messages, social media at sa email. Kapag tiningnan ang mga datos ng pag-aaral, makikita na lahat ng bansang kasali ay apektado sa mga panloloko dulot ng text messages o SMS o short-message service. Ito ang katangian na pare-pareho sa lahat ng bansa.

Tinukoy din ang mga karaniwang plataporma na nagagamit para sa mga scam. Para sa Pilipinas, kabilang dito ang Facebook, Gmail, Telegram, WhatsApp, Google at TikTok. Kasama ng Pilipinas ang Taiwan, Thailand, at Vietnam sa may mataas na peligro mula sa Facebook. Pumapangalawa ang WhatsApp na madalas ginagamit sa panloloko sa Indonesia, Singapore, Hong Kong, at Malaysia.

Maganda ang pag-aaral sapagka’t nagbibigay kaalaman hinggil sa iba’t ibang uri ng scam at mga kasangkapan para rito. Sana lang, meron din para sa lokohan sa pulitika.

Ang opinyon sa artikulong ito ay pawang akin at hindi kumakatawan kaninuman o sa anumang organisasyon.