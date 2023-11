Petmalung bakbakan sa 2YO Maiden Race

MAGTATAPAT ang dalawa sa mga batang kabayong future champions na sina Victorious Angel at Queen Bell sa magaganap na 2-Year-Old Maiden Race na ilalarga sa Metro Turf sa Tanauan City, Batangas ngayong araw.

Maliban kina Victorious Angel at Queen Bell, ang ibang kalahok ay sina Skywolf at Blame The Ghost sa distansiyang 1,200 metro.

Patok sa mga karera tipster ang kabayong si Victorious Angel, pero ayon sa ibang parokyano ay malaki rin ang tsansang manalo ni Queen Bell dahil nasa matatag at magaling na kuwadra ito.

Sasakyan ni jockey NC Lunar si Victorious Angel habang si JD Flores ang gagabay kay Queen Bell paglarga ng karera ngayong alas-5 ng hapon.

Nakalaan ang P20,000 added prize para sa winning horse owner sa event na suportado ng Philippine Racing Commission (Philracom) habang may P4,000 breeder’s purse para sa mananalong local horse lang.

Samantala, nasa walong races ang pakakawalan ng Metro Manila Turf Club, Inc. (MMTCI) ngayong araw ng Biyernes kaya paniguradong masaya na naman ang mga karerista sa kanilang paglilibang. (Elech Dawa)