Kinansela ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. ang biyahe sa Dubai para sana dumalo sa Convention on Climate Change (COP28).

Paalis sana nitong Huwebes nang umaga ang presidente at delegasyon nito subalit hindi na tumuloy dahil nais nitong person-al na tutukan ang mahalagang development sa 17 Filipino seafarers na dinukot sa Red Sea.

Sa kanyang social media post, sinabi ng pangulo na nagpasya siyang huwag nang tumuloy sa COP28 dahil sa mahalagang developments sa hinostage na mga Pinoy seaman.

“In light of important developments in the hostage situation involving 17 Filipino seafarers in the Red Sea, I have made the de-cision not to attend COP28 in Dubai,” anang Pangulo.

Magpapatawag ang pangulo ng pulong upang magpadala ng high-level delegation sa Tehran, Iran para maibigay ang ka-kailanganing tulong sa mga hinostage na mga Pinoy seaman.

Dahil dito, si Department of Environment and Natural Resources (DENR) Secretary Ma. Antonia Yulo-Loyzaga na ang kaka-tawan sa presidente sa COP28.

Nauna rito, tiniyak ni Pangulong Marcos sa sambayanan na ginagawa ng gobyerno ang lahat ng magagawa para sa kaligtasan ng mga binihag na Pinoy na crew ng barkong Galaxy Leader.

Ang barko ay na-hijack ng Houthi rebels ng Yemen bilang ganti umano sa opensiba ng Israel sa Gaza.

(Aileen Taliping)