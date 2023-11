Pauline Del Rosario, 2 pang Pinay papalo sa Q-Series

TATALUPAN ni Pauline Beatriz Del Rosario at dalawa pang pambato ng ‘Pinas ang kampanya pagsiklab ng Q-Series Huwebes (Biyernes sa Manila) sa RTJ Magnolia Grove sa Mobile, Alabama.

Kabilang ang miyembro ng ICTSI (International Container Terminal Services, Inc.) kasama sina two-time Epson Tour titlist Clarissmon ‘Clariss’ Guce at dating ET champion Dottie Ardina sa 102 golfers na magrarambulan sa 45 slots at ties tapos ng six rounds na may 75th LPGA (Ladies Professional Golf Association) Tour 20224 cards.

Sasabak ang Top 20 and ties finishers sa 2024 LPGA Tour sa likod ng Category 14 at ang kabuan ng Top 45 ay may LPGA membership Category 15.

Makukuntento naman ang mga nasa labas ng Top 45 & ties para sa 44th Epson Tour 2024 status.

Tanging si 2020+1 Tokyo Olympian Bianca Isabel Pagdanganan ang swak sa susunod na taong LPGA Tour nang mabawi ang kanyang full status dahil sa pagpasok sa 73rd LPGA Tour 2023 Top 100 performer.

Bunsod ito ng tig-iisang segunda, tersera at ika-19 na pwesto niyang tinapos sa tatlong torneo ngayong taon.

(Ramil Cruz)