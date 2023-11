Pagkilala sa ating mga bagong bayani ngayong Bonifacio Day

Ang Bonifacio Day, araw ng kapanganakan ni Gat Andres Bonifacio, ay araw ng pagkilala sa naging kontribusyon ng isang ordinaryong Pilipinong naging bayani dahil sa kanyang pakikipaglaban para sa kalayaan ng ating bansa. Mahigit isang siglo na ang nakaraan, patuloy pa rin ang ating gawain upang tuluyang maging malaya ang ating mga kababayan—kalayaan sa kahirapan, kalayaan sa sakit, kalayaan sa kawalan ng pag-asa at kapabayaan ng gobyerno.

Sa kasalukuyang henerasyon, ang konsepto ng kabayanihan ay patuloy na nagbabago sa harap ng mga makabagong hamon at pagsubok ng panahon. Lumilitaw ang mga bagong mukha ng kabayanihan na nararapat nating kilalanin at parangalan tulad ng ating mga Overseas Filipino Workers (OFWs) at medical frontliners.

Ang bawat patak ng pawis, luha, dugo at pagod ng ating mga OFWs at frontliners ay katumbas ng mga hakbang patungo sa isang mas maunlad at masaganang Pilipinas. Kaya naman ating palaging ipinaglalaban ang kanilang kapakanan bilang Chair ng Senate Committee on Health at Vice Chair ng Senate Committee on Migrant Workers.

Naisakatuparan po ang pangarap natin noon na magkaroon ng Department of Migrant Workers. Co-sponsor po ako riyan at isa sa mga author. Ang pangarap natin na magkaroon ng isang OFW hospital ay naisakatuparan din. Hindi na po panaginip lamang at mayroon na rin tayong Malasakit Center diyan sa OFW Hospital. Pero hindi riyan nagtatapos ang ating pakikipaglaban para sa ating OFWs. Patuloy nating isinusulong na ma-institutionalize ang OFW hospital at makapaglagay ng OFW wards sa bawat DOH hospital sa pamamagitan ng mga panukalang batas na ating inihain.

Sa ating healthcare workers naman, patuloy nating ipinaglalaban ang kanilang kapakanan sa pamamagitan ng pagbigay ng sapat na benepisyo sa kanila. Isa na rito ang pagsasabatas ng Salary Standardization Law 5 na ating inakda at naging co-sponsor noon para tumaas ang suweldo sa pampublikong sektor kasama na ang nurses. Ipinaglaban din natin na mabigyan sila ng Health Emergency Allowance noong panahon ng pandemya at patuloy nating pinaaalalahanan ang DBM at DOH na ibigay na sa kanila ang benepisyong ito sa lalong madaling panahon.

Patuloy nating pakikinggan ang kanilang mga hinaing para masolusyunan ang kanilang mga kinakaharap na suliranin. Maliit na bagay lamang ito kumpara sa kabayanihan na kanilang ipinamalas para sa bansa.

Tulad ng kanilang pagmamalasakit sa kapwa, patuloy rin tayo sa pamamahagi ng tulong sa ating mga kababayang nahaharap sa iba’t ibang mga hamon ng buhay.

Noong November 23, dumalo tayo sa ika-31 Asia Pacific Parliamentary Forum sa Pasay City. Sa ilalim ng pamumuno ni Senate President Migz Zubiri, tinanggap natin ang mga mambabatas mula sa iba’t ibang member countries at sinuportahan ang mga dayalogo at workshop sa pagtitipon.

Noong November 24, nasa Sorsogon City tayo at sinaksihan ang inagurasyon ng Super Health Center na itinatayo roon. Ininspeksyon din natin ang Sorsogon Cancer Treatment Center na ating ipinaglaban na maipatayo para sa mga pasyenteng may kanser sa probinsya. Samantala, ni-renovate din ang Sorsogon Provincial Hospital na ating isinulong noon para mapalaki, mapaganda, at mabigyan ng mga bagong kagamitan. Bumisita rin tayo sa Malasakit Center na nasa loob din ng ospital at namigay ng libreng lugaw sa mga frontliners, pasyente, at kanilang mga pamilya. Nagbigay rin tayo ng iba pang uri ng tulong sa 1,200 pasyente at frontliners doon.

Pagkatapos, namahagi kami ng karagdagang tulong sa 490 mahihirap sa lungsod, na binigyan din ng pansamantalang trabaho ng DOLE. Dumalo rin ako sa ika-78 annual convention ng Philippine Institute of Certified Public Accountants (PICPA), kung saan kinilala natin ang papel ng mga accountant sa mabuting pamamahala. Nagpapasalamat ako sa mga sumama sa amin sa aming pagbisita sa Sorsogon, lalo na kina Senator Chiz Escudero, Congresswoman Dette Escudero, Governor Boboy Hamor, at Mayor Ester Hamor.

Noong November 25, nakibahagi tayo sa 95th National Assembly of the League of Vice Governors of the Philippines (LVGP) sa Pasay City. Bagama’t kami ay may iba’t ibang tungkulin sa gobyerno, ipinahayag ko ang aking suporta sa aming magkatulad na layunin na maglingkod sa aming mga kapwa Pilipino.

Ikinagagalak ko ring ibahagi na noong November 28, isinagawa ang soft opening ng New Public Market Building sa Pili, Camarines Sur. Ito ay isang proyektong ating isinulong na mapondohan noon.

Noong November 29, nasa Bohol naman tayo at nag-inspeksyon sa bagong sports complex sa Candijay, isang proyekto na atin ding sinuportahan. Ininspeksyon ko rin ang itinatayong Super Health Center doon bago ako nakisaya sa 169th Candijay Foundation Day. Pinasalamatan natin ang mga opisyal sa lugar tulad nina Gov. Aris Aumentado, Vice Gov. Dionisio Victor Balite, Congw. Alexie Tutor, Candijay Mayor Thamar Olaivar at Vice Mayor Toper Tutor, at iba pang mayors, vice mayors at opisyal ng mga karatig na bayan.

Nag-ikot at tumulong din ang aking opisina sa iba pang mga komunidad na nangangailangan. Nagbigay kami ng tulong sa 49 residente ng Brgy. Calarian, Zamboanga City na naging biktima ng sunog kamakailan.

Nagbigay rin kami ng dagdag na tulong at suporta sa 300 mahihirap na residente ng Sarangani katuwang si Governor Ruel Pacquiao; at 50 na tour guides naman mula sa Samal City, bukod sa livelihood grants na natanggap nila mula sa DSWD.

Sa Calapan City, Oriental Mindoro, 650 na benepisyaryo ang natulungan din namin kasama si Councilor Atty. Jelina Magsuci.

Nabigyan din ng hiwalay na tulong ang 177 displaced workers sa Botolan, Zambales katuwang si BM Samantha Ablola; 645 sa Roxas, Oriental Mindoro, kasama si Mayor Leo Cusi; at 600 sa Sta. Maria, Bulacan katuwang sina Sen. Joel Villanueva at Congressman Ador Pleyto. Sa Davao del Sur ay natulungan din ang 207 sa Hagonoy katuwang si Mayor Jesus Dureza, at 198 pa sa Digos City katuwang naman si Governor Yvonne Cagas. Nabigyan din sila ng pansamantalang trabaho mula sa DOLE.

Naabutan din namin ng dagdag na tulong ang mga maliliit na negosyante gaya ng 20 sa Calasiao, Pangasinan at 15 sa Malungon, Sarangani. Nakatanggap din sila ng livelihood kits sa DTI mula sa programa ng ahensya na ating isinulong noon.

Sa huli, ang paggunita sa Bonifacio Day ay hindi lamang pag-alala sa nakaraan, kundi isang paalala rin na lahat tayo ay maaaring maging bayani sa ating munting paraan. Ang kabayanihan ay nasa puso ng bawat Pilipino – nasa ating pagnanais na maglingkod, magmahal, magmalasakit at mag-alay ng sarili para sa ikabubuti ng higit na nakararami.