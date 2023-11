P50M gusali na ‘Japanese battleship,’ bagong atraksyon sa Dinagat island

Magbubukas na simula ngayon, December 1, ang Japanese battleship building sa Dinagat Islands.

Ang gusali ng Office of the Governor ng Dinagat Islands ay inireplika sa Japan’s World War II Battleship Yamashiro na manifestation ng pasasalamat ng lugar sa Japan.

Matatandaang noong Bagyong Odette taong 2021, isa ang Japan sa tumulong sa probinsya pati na noong COVID-19 pandemic.

“Japan, during the pandemic and after the onslaught of Typhoon Odette in Dec. 2021, donated around PHP700 million for the recovery of the island and its residents,” ayon kay Governor Nilo Demerey Jr.

Ang gusali ay nagkakahalaga ng P50 milyon.

Naniniwala si Demerey na magiging atraksyon ito at isa na sa mga dadayuhing tourist sites sa Dinagat.

Ang Yamashiro ang flagship ng pitong Japanese battleships.

(Natalia Antonio)