MAY bagong bumubulusok na team mula sa Cabanatuan City, ang Ofashion team na masusubukan ang galing sa 3×3 Keanzel Basketball na gaganapin sa December 9.

Ito ay kinabibilangan nina Khenji Alcantara, RI Ignacio, Bruce Castillo at Ajhong Dela Cruz.

Nagpapasalamat ang team sa suporta nina Sir Mikko Vergara, Sir Lito Mendoza, Sir Jhun Mendonza, Sir Edizon Dela Cruz, Sir Relly Adreneda at team consultant coach Alvin Grey.

Naglalaro din ang koponan sa NYBL at nagpapakita na ng kahusayan dito.

Siympre ang kanilang vision ay makatulong sa mga kabataan para maiwas sa masamang bisyo kaya abangan natin ang kanilang laro.

***

Medyo hindi maganda ang pagkatalo ng La Salle sa unang laro ng UAAP championship.

Masyadong malaki ang lamang ng UP Maroons kaya marami ang nagtatanong kung makakabalik pa ba ang La Salle?

Dahil kung ganito ang laki ng lamang ay imposibleng kayanin pa nila.

Kasi kapag ang isang koponan ay tinambakan ng ganito kalaki ay ibig sabihin ay kayang-kaya ang kalaban.

So sa aking palagay ay dapat mag-adjust ng sobra si coach Topex Robinson kasi kagaya nga ng sinasabi ng lahat ng players, coaches, training abroad, full support ng alumni at sponsors ay dapat lang umabot sila sa championship at maging champion.

Kaya sana, makabangon pa sila at huwag makuntento na umabot lang sila sa championship gaya ng nangyari sa kanila sa FilOil League na tinalo nila sa elimination ang UP pero natalo naman sila sa championship.

***

Binabati po namin ang Mandaluyong Microsmith 18U sa pagpasok sa North Division Finals.

Sa magagaling na coaches Jay Cruz, Oswald Reyes at Gener Lajoy at sa 828 Quezon City sa 16-under laban naman sa Pampanga.

Good luck sa mga team na pumasok sa MPBL Juniors.