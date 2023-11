Nakipagbiruan sa Kaibigang Patay

Ni Rey T Sibayan

Mga ka-Misteryo hindi katatakutan kundi katatawanan ang ghost encounter ni Mr M sa namayapa niyang kaibigan.

Yan ang paksa natin ngayon: “Basta may Misteryo Alamin ang Totoo!”

Si Mr M ay may kakayanang makipag-usap sa mga namatay kung kaya’t ibinahagi niya sa Misteryo ang kanyang karanasan.

Misteryo: “Paano yung ginawa mong pakikipagtsikahan sa namatay mong kaibigan?” Mr M: ‘Ito kasing kaibigan ko laging kabiruan Ito noong nabubuhay pa siya at alam naman niya na may abilidad akong makakita ng mga spirit.”

Misteryo: “So hindi na pala bago sa kanya na binibiro mo siya? Anong sinabi mo sa kanya nang kausapin mo siya?”

Mr M: “Ganito kasi normally ang mga tao sobrang seryoso kapag nagpupunta ng burol pero ngayon unti-unti na itong nagbabago mas light na nga ang feeling sa mga burol kaya heto ako nakiuso na kaya biniro ko yung kaibigan kong nakaburol.”

Misteryo: “Ano ang bungad mong sinabi sa kanya?”

Mr M: “Sabi ko o tol musta ka na? Ayos ka lang ba dyan? Loko ka bakit mo kinalimutang huminga hayan tuloy patay ka na. Andito na ako ha sa burol mo?”

Misteryo: “Anong sagot sayo? Sumagot ba siya sayo?”

Mr M: “Aba oo sumagot siya sa isip ko at nakita ko nag-smile yung bangkay niya. Sabi niya o andito ka na pala buti naman bumisita ka? Sumagot ako sabi ko sa kanya – aba oo andito ako friend mo ako di ba? So kumusta na dyan sa kabila? Sabi niya ganito pala dito at first confuse siya kasi hindi niya talaga alam patay na siya then heto nakita niya katawan niya nakita niya family niya na umiiyak nalungkot siya na-realize niya hindi na siya nakikita at naririnig ng loved ones niya.”

Misteryo: “I see at least patunay na may moment na ang mga namayapa ay tuliro dahil nasa kabila na sila. Pero yang friend mo ba nakapag-adjust na siya ngayon?”

Mr M: “Oh yes sinabi ko sa kanya sumunod lang sa mga anghel at guides niya he will be ok on the other side.”

Misteryo: “Nasabi ba niya kung aakyat na ba siya sa langit?”

Mr. M: “Dito daw muna siya to help ang relatives niya pero may guidance naman daw.”

Kayo mga ka-Misteryo may katulad ba kayong karanasan? Mag-email sa misteryophilnet@gmail.com. Bisitahin ang www.ReyTSibayan.com at abante.com.ph.