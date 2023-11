TULUYAN nang sinibak sa serbisyo si Police Lt. Col. Mark Julio Abong, ang pulis na nagpaputok at nanakit ng isang waiter sa loob ng isang resto bar sa Quezon City kamakailan.

Ito’y matapos pagtibayin ni Department of Interior and Local Government (DILG) Secretary Benjamin Abalos Jr. ang unang dismissal order ng Quezon City People’s Law Enforcement Board ( PLEB) sa unang kaso ni Abong na hit and run na ikinamatay ng traysikel drayber na si Joel Laroa noong Agosto 2022.

Noong Marso ng taong ito, sinibak ng PLEB si Abong dahil sa grave unbecoming of a police

officer bunsod ng nasabing insidente.

Una nang inatasan ni Abalos si Philippine National Police (PNP) chief Gen. Benjamin Acorda Jr. na maglabas ng dismissal order laban kay Abong dahil dito.

Ayon kay Abalos, wala silang nakikitang matibay na dahilan para hindi ­ipatupad ang dismissal order laban kay Abong na napatunayang guilty sa patong-patong na kaso.

Nasundan pa ito ng pananakit, pang-aabuso at pagpapaputok nito sa Ralyoz Drinkery Lounge sa Scout Rallos Street noong Linggo nang madaling-araw.

Samantala, sinabi ni Quezon City Police District (QCPD) Director Police Brig. BGen. Redrico Maranan na 2019 pa nang mag-expire ang lisensiya ni Abong sa baril na ginamit nito sa pagpapaputok sa bar batay na rin sa record ng Civil Security Group-Firearms and Exlposive Office (CSG-FEO).

Dahil dito, nadagdagan ng illegal possession of firearms ang mga kasong kinakaharap nito bukod pa sa mga naunang illegal discharge of firearm, alarm and scandal, paglabag sa Omnibus Election Code, physical injuries at slander by deeds.

(Edwin Balasa)