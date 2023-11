Michelle Dee ‘di ngarag beauty

In fairness, ang daming schedule ngayon ni Michelle Dee!

Noong Saturday lang nakabalik sa bansa si Michelle, pero ang dami niyang events, interviews.

Nakakangarag nga ang napakarami niyang schedule, pero ang ganda-ganda, fresh pa rin ni Michelle, ‘noh?!

Sa pa-presscon nga sa kanya ng GMA-7 ay ang saya-saya ni Michelle.

Sey niya, less than a week pa lang daw ay ang daming bulaklak na ang natanggap niya, pero sobrang appreciated niya ‘yon.

At hindi na ba talaga siya sasalang sa beauty pageant?

Well ang sey ni Michelle, she’s always looking for a sign from the universe sa bawat desisyong ginagawa niya.

Ayaw niyang magsalita ng tapos pagdating sa bagay na ‘yon.

So malay natin, baka sumalang uli sa beauty contest si Michelle, ha!

Siya nga pala, sasalang sa ‘Black Rider’ ni Ruru Madrid si Michelle, pero kung kailan ay abangan na lang.

Bongga!

(Jun Lalin)