Inumpisahan na ng Manila Electric Company (Meralco) ang proseso para sa bidding ng suplay ng 1,200 megawatts na kuryente para sa 15 taon.

Ayon sa Meralco, ang pinabi-bidding ay ang baseload requirement na naasahan dapat ang suplay at hindi basta basta nawawala. Ayon sa kompanya, ang competitive selection process o bidding na gagawin ay naisyuhan na ng Department of Energy ng Certificate of Conformity para sa terms of reference at magiging epektibo na oras na aprubahan ng Energy Regu-latory Commission.

Binibigyan ng Meralco ang mga interesadong magbid ng hanggang December 11, 2023 para magsumite ng expression of interest at may nakatakada nang pre-bid conference sa December 18, 2023. Ang deadline sa pagsusumite ng bid ay sa January 23, 2024.

Sabi ng Meralco, hinihikayat sa terms of reference ang mga indigenous natural gas at mga natural gas fired power plants.

Kukuha na agad ang Meralco ng 810 MW na kuryente sa December 26, 2023. Dadagdan ito ng 200 MW sa February 26, 2024 at muling dadagdagan ng 190 MW sa March 26, 2024.

(Eileen Mencias)