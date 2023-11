Maganda tumbok! Johann Chua, James Aranas buhay pa sa Asian Pool 9-Ball

NANATILI sina Johann Chua at James Aranas sa winners bracket habang namemeligro na maagang mapatalsik si Carlo Biado matapos mapunta sa losers side ng Asian Pool 9-Ball sa Aspire Recreational Center sa Singapore.

Tinalo ni Chua ang kapwa Pinoy at dating World Series of Pool champion na si Jundel Mazon, 9-5, habang tinalo ni Aranas si Kuo Hsuan Wei, 9-8.

Ang World Cup of Pool champions na sina Chua at Aranas ay sinamahan sa round 2 qualification ng 11 iba pang Pinoy na sina Anton Raga, Bernie Regalario, Jeffrey de Luna, Jeff Ignacio, Kyle Amoroto, Jeff Roda, Michael Baoanan, Allan Gabriel, Patrick Gonzales, Emmanuel Delgado at Jerson Cumayas.

Ginulat ni Cumayas si Biado, 9-5, upang ihulog ang multi-world titlist sa panig ng mga talunan nitong world 9-ball ranking tournament.

Ang iba pang pambato ng Pilipinas na natalo sa kanilang opening round ay sina AJ Manas, Jonas Magpantay, Johnny Mahilum, AJ Dy at Marvin Asis. (Lito Oredo)