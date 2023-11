Korona na, naging bato pa! Wesley So draw sa 8th, lumabo tsansa sa titulo

NAUWI sa draw ang laban ni Grandmaster Wesley So kay Russian GM Ian Nepomniachtchi sa eighth at penultimate round ng Grand Chess Tour Circuit – Sinquefield Cup (Rapid) na nilaro sa Saint Louis Chess Club sa Missouri, USA kahapon.

Nakalikom na si 29-year-old So ng 4.5 points para makasama sa tuktok ng liderato sina GMs Fabiano Caruana at Leinier Dominguez-Perez na mga pambato ng Amerika.

At dahil bye si former Philippine chess team star So sa ninth at final round ay malabo nang masikwat nito ang korona sa rapid event dahil posibleng maungusan siya nina Caruana at Dominguez.

Makakalaban nina Caruana at Dominguez sa last round sina GM Richard Rapport ng Romania at GM Levon Aronian ng USA, ayon sa pagkakasunod.

Nahabol si So sa top spot nang matalo ito kay Caruana sa seventh round.

Ipinatupad ang 9-player single round robin format sa nasabing event na nakalaan ang $350,000 total prize fund. (Elech Dawa)