Kumpiyansa si Speaker Ferdinand Martin Romualdez na maipapasa ng Kamara de Representantes ang mga resolusyon ng pagsang-ayon sa mga proklamasyon na inilabas ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. na nagbibigay ng amnestiya sa mga rebelde sa mga krimen na kanilang nagawa upang maisulong ang kanilang paniniwalang pampulitika.

“We will act with dispatch on these concurrent resolutions and we will strive to approve them before our Christmas break so that rebels who sincerely desire to return to the fold of law and lead normal lives, along with the members of their family, and our na-tion in general, could enjoy the blessings of peace as soon as possible,” sabi ni Romualdez.

Ang sesyon ng Kongreso ay maga-adjourn sa Disyembre 15 at muling magbabalik sa Enero 22, 2024.

Noong Miyerkoles, inihain ni Romualdez at ilan pang mambabatas ang House Concurrent Resolutions 19, 20, 21, at 22 upang ipahayag ang pagsang-ayon ng Kamara sa Amnesty Proclamations 403, 404, 405 at 406 na nagbibigay ng amnestiya sa mga miyembro ng Rebolusyonaryong Partido ng Manggagawa ng Pilipinas/Revolutionary Proletarian Army/Alex Boncayao Brigade (RPMP-RPA-ABB), Communist Party of the Philippines-New Peoples Army-National Democratic Front (CP-NPA-NDF), Moro Islamic Liberation Front (MILF), at Moro National Liberation Front (MNLF).

Ang mga resolusyon ay diringgin ng House Committee on Justice.

“The timely adoption of these concurrent resolutions is attuned with the spirit of hope, peace and joy that Christmas season brings,” sabi ni Romualdez.

(Billy Begas)