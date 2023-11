Kevin Quimbao nadismaya sa sariling laro sa Game 1

DISMAYADO ang ibang basketball fans sa ipinakitang laro ni Kevin Quiambao nang matalo ang De La Salle University (DLSU) sa University of the Philippines (UP) sa Game 1 ng kanilang best-of-three finals ng UAAP Season 86 men’s basketball tournament na nilaro sa Mall of Asia Arena, Miyerkoles ng gabi.

Maging si Quiambao ay nadismaya rin sa kanyang sarili kaya naman ayon sa 6-foot-4 forward ay babawi ito sa susunod nilang laro sa Game 2 sa Linggo.

“After the game, talagang siyempre, sobrang nadismaya lalo na sa ipinakita ko, as in minus-22? Sobrang sama,” saad ni Quiambao.

Hindi naman nagdahilan si Quiambao sa kanilang 67-97 pagkatalo sa Fighting Maroons.

“May Game 2 pa.” ani Quiambao.

May average si Quiambao na 16.7 points, 10.9 rebounds, 6 assists at 1.9 steals ngayong season pero sa kanilang talo ay tumikada lang ito ng 11 puntos, anim na boards, tatlong assists at isang steal.

“This coming Game 2, expect niyo na ibang Kevin Quiambao ang makikita niyo.” hayag ni Quaimbao.

Bago magsimula ang do-or-die game, hihirangin munang Most Valuable Player (MVP) ngayong season si Quiambao.

(Elech Dawa)