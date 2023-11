Kawhi Leonard, Clippers kinaldag Sacramento

UMISKOR ng 14 points pataas ang starters ng Los Angeles Clippers sa pangunguna ng 34 ni Kawhi Leonard para paluhurin ang Sacramento Kings 131-117 Miyerkoles ng gabi.

Namigay ng 7 assists si Leonard, bumakas si James Harden ng 26 points, 6 assists, 5 steals. Tumapos ng 19 markers, 7 dimes si Paul George at 18 points si Terance Mann.

Nagsumite ng 9 points, 8 assists si Russell Westbrook off the bench sa unang panalo ng LA laban sa Sacramento sapol noong October 2022.

Naging pangatlong active player si Westbrook na nakatipon ng 38,000 minutes played, kaagahan ng linggo ay binasag ni LeBron James ang record ni Kareem Abdul-Jabbar sa kategorya.

Mula sa field ay 14 of 18 si Leonard, 8/14 si Harden kabilang ang 5 for 8 3s – apat dito sa first period tungo sa 17 points sa quarter.

Naipagpag ng Clippers ang big night ni De’Aaron Fox na puminta ng 40 points mula 14 of 23 shooting.

Naghabol hanggang 25 ang Kings sa third quarter, naibaba sa 113-100 pero sumagot ng 12-1 run ang Los Angeles tampok ang 3 at spinning jumper ni Kawhi.

(Vladi Eduarte)