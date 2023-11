Kapag kumurap, tigok! Jhan Nermal, Bacoor Strikers nasa hukay na ang isang paa

Finals Game 3 sa Disyembre 2:

(Strike Gym/Bacoor City)

7:00pm Bacoor vs Pampanga

(*Giant Lanterns angat, 2-0)

NANINIWALA si Bacoor City head coach Alex Angeles na magagawa ng mga Strikers na makaahon sa mabigat na dalawang laro na pagkakaiwan kontra sa Pampanga Giant Lanterns sa pagnanais nitong maitulak sa matira-matibay na huling laro ang bestof-five na kampeonato ng Maharlika Pilipinas Basketball League (MPBL) National Finals.

“We live one game at a time,” sabi ni Angeles, na kinakailangan na walisin ang natitirang tatlong laro upang makapagtala ng kasaysaysan sa liga bilang pinakaunang koponan na nagawang makasungkit ng korona matapos maiwan ng dalawang laro.

“Babalik kami dito sa Pampanga,” sabi pa ng dating San Beda player na si Angeles, matapos malasap ang 58-71 kabiguan sa Game 1 at 65-68 pagkadapa sa Game 2 na kapwa ginanap sa Bren Z. Guiao Converntion Center.

“Ang sabi ko nga sa kanila, balik na ulit kami sa ensayo,” sabi ni Angeles, na aminadong maraming naging lapses ang Strikers sa huling laro partikular na sa huling yugto kung saan nagawa nitong mabitiwan ang anim na puntos na abante upang isuko ang laban sa Giant Lanterns.

“Hindi namin na-sustain iyung pinag-ensayuhan namin. Nakita natin na kaya naman dahil first time namin nakalamang at hindi katulad sa Game 1 na naghabol kami buong game. Nasa amin pa ang lamang pero nabitawan. Ganyan talaga ang game pero we need to learn more and do it nearly perfect,” sabi pa nito.

Magtutungo na ang serye sa home court ng Bacoor, pamumunuan muli nina Jhan Nermal, James Kwekuteye at Mark Yee, kung saan puwersado ang mga Strikers na ipanalo ang una sa dalawa nitong bentahe kasama ang home crowd sa pagtatangkang itabla ang serye bago tangkain na mawalis ang huling laban para makamit ang una nitong titulo.

“Malaing tulong talaga ang Sixth Man nila. Pero mas hihigitan namin ang ginawa ng home crowd nila para mapantayan ang serye. Magkikita pa tayo sa Bren Guaio Center,” sabi pa ni Angeles. (Lito Oredo)