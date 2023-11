Jacob Cortez, San Beda ibabaon sa hukay Lyceum

Do-or-die semis Biyernes:

(Smart Araneta Coliseum)

3:00pm — San Beda vs LPU

MULING kakapitan ng San Beda University (SBU) Red Lions si Jacob Cortez para tuluyang idispatsa ang mahigpit na karibal na Lyceum of the Philippines pagharap nila sa do-or-die game sa semifinals ng NCAA Season 99 men’s basketball na lalaruin sa Araneta Coliseum ngayong Biyernes.

Naihirit ni Jacob ng knockout game para sa Red Lions matapos nitong tumikada ng career-high 28 points.

Ngayong alas-3 ng hapon ang bakbakan ng SBU at LPU, bawal ang kumurap dahil wala nang bukas sa kanila pagkatapos ng laro.

“Focused lang kami on this game, we have to lock in defensively and focus on it,” saad ni San Beda mentor Yuri Escueta.

Kailangan ng San Beda na talunin nang dalawang beses ang Intramuros-based squad LPU dahil may hawak itong twice-to-beat advantage matapos maging no. 2 sa pagtatapos ng elimination round.

Nabibiyayaan ng bonus sa semifinals ang top two teams pagkatapos ng 10-team double round robin, napunta ang isang incentive sa top seed na Mapua University, na abante na sa finals.

Naramdaman agad ang puwersa ng Red Lions sa unang dalawang quarters matapos nilang hawakan ang 14-point lead, 52-38, sa halftime at hanggang sa second half ay hindi na makaahon ang Pirates.

Inaasahang makakatuwang ni Jacob sa opensa sina Yukien Andrada at Nygel Gonzales para sa San Beda.

Ipaparada naman ng Pirates sina Enoch Valdez, Mclaude Guadana at John Barba.

(Elech Dawa)