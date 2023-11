Iligal na e-sabong pupuksain ng GAB

NAKIPAGTULUNGAN si Games and Amusements Board (GAB) Chairman Atty. Richard S. Clarin kay National Telecommunications Commission (NTC) Commissioner Atty. Ella Blanca Lopez para palakasin ang collaborative initiative ng dalawang ahensiya upang puksain ang mga iligal na e-sabong at iba pang hindi awtorisadong gambling sites sa bansa.

Sa patuloy na paglaganap ng mga e-sabong, mga POGO at iba pang unauthorized illegal gambling activities online, magiging malaking hakbang ang tambalan ng GAB at ng NTC sa operasyon ng GAB-Anti-Illegal Gambling Unit (GAB-AIGU) para mapatigil at mahuli ang mga operator ng mga naturang illegal gambling sites.

Sa mga kaso ng inquest at preliminary investigations kasunod ng paghuli sa mga illegal operator, isusumite ng NTC sa tulong ng GAB-AIGU, ang mga kinakailangang affidavits, reports at mga ebidensiya sa mga imbestigador.

Inaasahang mababawasan kung hindi man tuluyang masugpo ang mga illegal gambling sites tulad ng e-sabong sa Piilipinas sa tambalan ng GAB at ng NTC. (Abante Sports)