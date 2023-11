Ididisplay sa museum! Katawan ni Mali, ipepreserba

Isasailalim sa taxidermy si Mali para mapreserba ang kanyang mga buto upang makita pa rin ito ng mga bibisita sa Manila Zoo.

Sa press conference na isinagawa nila Mayor Honey Lacuna sa Manila Zoo, walang magaganap na public viewing para kay Mali, ang nag-iisang elepante sa bansa na namatay sa loob ng Manila Zoo nitong Martes.

Sinabi rin ni Lacuna na makikipag-ugnayan ang lokal na pamahalaan sa Sri Lanka upang ipaalam ang kamatayan ni Mali sa pag-asang muling pagkatiwalaan ang Maynila ng panibagong elepante na kanilang aalagaan.

“Alam nyo naman po, prized possession namin si Mali, siya po ang star attraction dito sa Manila Zoo so nagsisimula na kaming magkaroon ng talks with the experts kung paano magagawang mai-preserve si Mali at mailagay siya sa museum natin dito,” ayon sa alkalde na hindi na napigilan ang emosyon at sinabing isang malaking kawalan sa lungsod ang pagpanaw ni Mali.

“Talaga pong nakakalungkot dahil lahat tayo ay may kanya-kanyang kwento kay Mali. Ako po nung bata pa po ako, ito po ang naging regular naming pasyalan… dito kami dinadala ng aming magulang…kaya nung irehabilitate namin ito we made sure na malaki ang ikutan niya, siya ang pambungad na pambati namin dito sa Manila Zoo,” dagdag ni Lacuna

Samantala, ipinaliwanag ni Lacuna sa mga nagsasabi na ibalik si Mali sa kanyang natural habitat, sinabi ng alkalde na hindi ito ideal dahil ito ay nasa captive state na simula nang ito ay dinala sa Manila Zoo noong siya ay 11 buwan pa lamang. Mahihirapan na rin itong mag-adapt kung ibabalik sa kanyang natural habitat.

Sinabi ni Lacuna na naabot na ni Mali ang kanyang maximum life span na 40 hanggang 45 years old. Si Mali ay namatay sa edad na 43.

(Juliet de Loza-Cudia)